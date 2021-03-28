Жительница города Дно пожаловалась на нападение бездомных собак

Жительница города Дно сообщили о случаях нападения бродячих собак на людей и животных. Свою жалобу она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.
«Я возмущаюсь по поводу бродячих собак в городе Дно. Видела, как они нападали на кота, разодрали собаку, нападали на детей. Писали жалобу в мэрию города Дно, результата не было. Примите меры, страшно выходить в магазин, гулять с собакой и вообще выходить из дома», - написала женщина.
Ответить на это обращение должна председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.
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