Общество

Жительница города Дно пожаловалась на нападение бездомных собак

Жительница города Дно сообщили о случаях нападения бродячих собак на людей и животных. Свою жалобу она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.

«‎Я возмущаюсь по поводу бродячих собак в городе Дно. Видела, как они нападали на кота, разодрали собаку, нападали на детей. Писали жалобу в мэрию города Дно, результата не было. Примите меры, страшно выходить в магазин, гулять с собакой и вообще выходить из дома»‎, - написала женщина.

Ответить на это обращение должна председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.