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Псковский учитель Юлия Маликова стала второй на Герценовской олимпиаде молодых учителей

Учитель псковской школы №47 Юлия Маликова завоевала второе место в X Герценовской олимпиаде молодых учителей «Профессиональные перспективы». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Пскова.

В этом году дял участия в конкурсе зарегистрировалось 2226 представителей 40 субъектов Российской Федерации (от Калининграда до Дальнего Востока). Темой олимпиады Герценовской олимпиады этого года стало «Образование в цифре». Работу участников оценивали 144 эксперта: преподаватели университетов, руководители и педагоги школ и других образовательных организаций.

Олимпиада рассматривается как профессиональный конкурс, поскольку направлена на развитие профессионализма молодого педагога, раскрытие возможностей, личностных и профессиональных качеств, осмысление сущности педагогической деятельности и создает условия для презентации молодыми педагогами профессиональных достижений. Олимпиада является образовательным проектом для участников, поскольку в задачи олимпиады входит развитие профессиональной компетентности молодых учителей в области решения профессиональных задач и проектирования инновационных образовательных практик.

Программа мероприятия включала лекцию (Урок учителю) и мастер-классы ведущих преподавателей Герценовского университета по актуальным педагогическим проблемам и новым образовательным технологиям, а также знакомство с опытом работы инновационных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В этом году олимпиада впервые прошла полностью в онлайн-формате.