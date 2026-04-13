Первые пчёлы начали вылетать из ульев в Псковской области

Первые пчёлы в Псковской области начали вылетать из ульев с повышением температуры до +10 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. 

Изображение создано нейросетью

В течение зимы пчёлы собираются в плотный шар внутри улья, греют друг друга и питаются запасами мёда. С наступлением весны пчёлы активизируются.

Первый весенний вылет играет важную роль для них: пчёлы очищают организм, проверяют окружающую территорию и ищут воду, необходимую для дальнейшего развития семьи.

С каждым тёплым днём количество пчёл увеличивается. Они начинают облетать первые цветы и готовятся к сбору нектара и опылению растений, отмечают в министерстве.

