Общество

От коронавируса в Псковской области скончались еще четыре человека

Еще четыре смертельных случая из-за коронавируса зарегистрировано в Псковской области по состоянию на утро 30 марта. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе возросло до 239. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, за минувшие сутки в Псковской области выявили 67 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 34 166 человек. За сутки от новой инфекции избавились лишь восемь пациентов, всего - 23 334.

Всего в Псковской области сделали 313 392 теста на COVID-19, за сутки - 979.