В филиале «Дновский» побывал передвижной диагностический комплекс «Флюммам». Благодаря его работе 32 женщины смогли пройти важное обследование, не покидая пределов Дновского муниципального округа, сообщили представители Порховской межрайонной больницы в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

«Флюммам» — это специальный мобильный медицинский комплекс, оснащенный оборудованием для проведения флюорографии легких и маммографии молочных желез.

Как отметили в Порховский МБ, маммография остается одним из наиболее информативных методов раннего выявления заболеваний молочной железы.