Очередной VIII отчётно-выборный Съезд Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий состоялся в Москве 16 ноября. Мероприятие прошло в Зале ученого совета профсоюзной Академии труда и социальных отношений. Как сообщили в Псковском областном совете профсоюзов, в работе Съезда приняла участие делегация из пяти человек от региональной организации во главе с председателем Обкома Игорем Ивановым.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В рамках съезда участники обсудили вопросы отчётно-выборного процесса, перспективы развития профсоюза на будущею пятилетку. Главными вопросами Съезда были избрание председателя Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, членов Центрального Совета и Исполкома, а также Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем Российского профсоюза на очередной пятилетний срок был избран Владимир Скворцов.

Был сформирован новый состав исполнительных органов профсоюза из 12 человек. От Псковской областной организации в состав Центрального Совета вошло два представителя – председатель Обкома профсоюза Игорь Иванов и заместитель председателя Обкома Юлия Иванова. В состав Исполкома ЦС были избраны семь человек, включая председателя Псковского обкома профсоюза.

Руководство Российского профсоюза высоко оценил работу Псковского обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий. В рамках VIII Съезда председатель Псковской организации Игорь Иванов был награждён Почётной Грамотой ФНПР.

Члены делегации — заместитель председателя Александр Семенов, советник председателя Анатолий Лукин, Валерий Эйхвальд, Юлия Иванова и Оксана Бренц были награждены Почётными грамотами Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий за успешную работу в профсоюзном движении.

В своём выступлении председатель Псковского Обкома профсоюза Игорь Иванов поздравил председателя Российского профсоюза Владимира Скворцова с избранием на новый срок, поблагодарив за позитивную оценку деятельности и высокие награды.

Игорь Иванов пожелал делегатам Съезда дельнейшей плодотворной работы и перспективного роста, напомнив, что Российский профсоюз был создан в 1991 году. Профсоюз принимал активное участие в создании современной системы Российских профсоюзов в лице Федерации Независимых Профсоюзов России, став ее членской организацией, и уже тридцать пять лет занимает ведущую роль в сфере защиты прав трудящихся негосударственного (частного) сектора экономики.