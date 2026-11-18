Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», может состояться 10 декабря.

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ

По словам собеседников издания, эта дата сейчас рассматривается как основная. Один из источников добавил, что четверг считается «самым удачным днем» для подобного формата.

В этом году обсуждается проведение мероприятия в более ранние сроки, чем прежде, что связано с графиком главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что мероприятие пройдет в декабре, но точную дату уточнять не стал.