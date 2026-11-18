Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», может состояться 10 декабря.
Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ
По словам собеседников издания, эта дата сейчас рассматривается как основная. Один из источников добавил, что четверг считается «самым удачным днем» для подобного формата.
В этом году обсуждается проведение мероприятия в более ранние сроки, чем прежде, что связано с графиком главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что мероприятие пройдет в декабре, но точную дату уточнять не стал.
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Эфир продлился 4 часа 28 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса. Всего граждане направили 3,2 миллиона обращений, пишут
Пресс-портреты