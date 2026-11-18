В уголовно-исполнительной системе отмечается День ветерана 16 ноября. В этот праздник в Псковском филиале Университета ФСИН России поздравили тех, кто посвятил многие годы службе, внес значительный вклад в становление образовательной организации и сохранение ее профессиональных традиций, сообщили в пресс-службе вуза.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
Торжественная встреча объединила ветеранов, руководство, сотрудников и курсантов филиала. В адрес представителей старшего поколения прозвучали поздравления и слова благодарности за многолетний добросовестный труд, профессионализм и верность служебному долгу.
В рамках встречи состоялось вручение ветеранам заслуженных наград за многолетний труд и вклад в развитие уголовно-исполнительной системы.
Праздничную программу дополнили музыкальные и творческие номера, подготовленные в честь виновников торжества.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием. Ветераны пообщались с бывшими коллегами, поделились воспоминаниями о годах совместной работы и новостями.