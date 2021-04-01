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Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-ой роты в Острове

В Псковской области проводится проверка по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации об осквернении памятника героям 6-ой роты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления СКР, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации об осквернении памятника героям 6-ой роты в г.Острове Псковской области.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что 2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-ой роты в Острове, Псковской области, где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями.

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По данной публикации организовано проведение процессуальной проверки. На место происшествия выехал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.