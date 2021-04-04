Общество

Псковский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в этот период самолеты будут летать по шести маршрутам силами трех авиакомпаний.

Продолжается курсирование самолетов на круглогодичных рейсах Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград и Псков – Минеральные Воды. В весенне-летний период добавляются полеты из Пскова в Анапу и Симферополь.

Авиакомпания «Азимут» обслуживает направления Псков – Москва и Псков – Сочи.

С 1 апреля в Москву самолеты летают ежедневно. Вылет из Пскова - в 8.00, отправление из Москвы – в 22.35. Время в пути составляет 1 час 20 минут.

Борт из Пскова в Сочи и обратно летает дважды в неделю: по вторникам и субботам. Отправление из Пскова – в 18.00, вылет из Сочи – в 14.40. Длительность полета в одну сторону – 2 часа 45-50 минут.

Авиакомпания «РусЛайн» летает в Калининград, Минеральные Воды и Анапу.

С апреля по май рейсы в Калининград будут осуществляться дважды в неделю (по вторникам и пятницам), а с июня по сентябрь – четыре раза в неделю (по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Время в пути – 1 час 15-20 минут в зависимости от рейса.

В Минводы самолет летает дважды в неделю. С апреля по май – по вторникам и пятницам, а с июня по сентябрь – по понедельникам и пятницам. Длительность полета от 2 часа 45 минут до 3 часов. Расписание вылетов меняется в зависимости от периода и дня вылета.

В Анапу и обратно «РусЛайн» будет перевозить пассажиров с июня по сентябрь два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 3 часа. Расписание вылетов и прилетов также зависит от дня недели.

С этого года Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» начинает сотрудничество с авиакомпанией S7 Airlines. Она будет организовывать полеты в Симферополь с 30 апреля по 24 сентября по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова – в 15.35, вылет из столицы Крыма – в 11.30. Полет продлится 3 часа 20 минут.

С подробным весенне-летним расписанием авиасообщений можно ознакомиться здесь.