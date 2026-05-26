Почти 2100 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

С 18 по 24 мая в Псковской области выявлено 2094 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 69,5%. В городе Пскове зарегистрировано 845 случаев ОРВИ, или 40% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 56 случаев.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправляйте их в школу или детский сад при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.