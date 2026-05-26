Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области оперативно отреагировали на сигнал тревоги и задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Около двух часов ночи персонал сетевого магазина активировал кнопку тревожной сигнализации. Получив сигнал, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате оперативных действий был задержан 23-летний молодой человек. По предварительным данным, подозреваемый похитил из торгового зала алкогольную продукцию.

В настоящий момент по факту случившегося ведётся проверка.