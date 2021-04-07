Общество

Губернатор указал на недостаточную защищенность железнодорожного вокзала в Пскове

Вопрос антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры Псковской области в 2020 году обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, обсудили итоги деятельности координационного совета (КС) по антитеррористической защите региональных транспортных объектов. Отмечалось, что по итогам заседаний КС, посвященным вопросам защиты объектов автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта, принят ряд решений, направленных на повышение антитеррористической безопасности соответствующей инфраструктуры.

Глава региона обратил внимание, что по-прежнему должным образом не защищен один из ключевых транспортных объектов Пскова – железнодорожный вокзал. Руководству станции передали протокол со списком нарушений безопасности на объекте. «Из предоставленного перечня устранено только одно – на вокзале Пскова подключены рентгеновские установки для проведения досмотра багажа пассажиров. Вопрос по периметральному ограждению остался открытым», - заметил Михаил Ведерников и поручил председателю координационного совета по антитеррористической защите объектов транспорта Псковской области оперативно проработать вопрос и проконтролировать устранение нарушения.

В ходе совещания также рассмотрели вопрос антитеррористической защищенности топливно-энергетических объектов региона.