Общество

Псковская область присоединится к акции «Тотальный диктант»

Жителей региона приглашают принять участие в просветительской акции «Тотальный диктант», которая пройдет 10 апреля. К проекту в этом году присоединятся Порхов, Невель, Печоры, Остров, Дедовичи, поселок Родина Псковского района и Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году мероприятие пройдет сразу в нескольких форматах. Диктант можно написать очно на заявленных площадках с соблюдением всех мер безопасности, а также онлайн — на протяжении всего дня на сайте totaldict.ru с помощью сервиса автоматической проверки. Кроме того, для участников разработан и формат #пишемдома — под трансляции с площадок Тотального диктанта из разных часовых поясов: в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 (МСК). Трансляции будут доступны на сайте totaldict.ru.

В Пскове Тотальный диктант пройдет уже в седьмой раз. В этом году возможность написать диктант очно есть на 5 площадках. В их числе — Joseph English School (улица Ленина, 3) и Центре науки и спорта в Спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2). Традиционными площадками остаются — Псковская областная универсальная научная библиотека и Псковский государственный университет. Координаторы диктанта в Пскове — команда молодежной организации «Вечевой Орден».

Регистрация на все площадки Тотального диктанта обязательна на сайте мероприятия.

Отметим, что в течение всего дня 10 апреля Тотальный диктант будет сопровождать 17-часовой онлайн-марафон. Это отличная возможность не только написать диктант одновременно со всеми, но и присоединиться к большому всемирному празднику русского языка. Впервые в этом году онлайн-марафон будет транслироваться из двух студий: основная останется в Москве, а дополнительная будет в Якутске — столице диктанта 2021 года. За несколько дней до диктанта в Якутске начнется Фестиваль грамотности, инициатором которого также стал фонд «Тотальный диктант».

Новшеством этого сезона стала съемка короткометражного фильма «Обещания», в основу которого лег сюжет текста диктанта. Режиссером картины стала Лана Влади (лауреат «Кинотавра» в 2020 году). В фильме снялись Диана Пожарская, Павел Деревянко, Павел Чинарев, Анна Слю и др. Премьера фильма состоится 10 апреля на всех очных площадках диктанта и во время онлайн-марафона для тех, кто будет писать диктант онлайн или в формате #пишемдома.

Напомним, что Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в 18 раз. Это ежегодный добровольный диктант, целью которого является популяризация грамотности и русского языка не только в России, но и по всему миру. В 2021 году к проекту присоединятся более 800 населенных пунктов из 60 стран, среди которых Индия, Никарагуа, Перу и другие.