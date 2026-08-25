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«Нельзя опускать руки»: Дмитрий Быстров о конкурсах проектов благоустройства

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Важно хорошо подготовиться, договориться и сплотиться, тогда нужная людям территория точно победит в ежегодном голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», поделился глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Одним из ведущих механизмов благоустройства в России является хорошо себя зарекомендовавшая программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дмитрий Быстров рассказал, что в Островском муниципальном округе каждый год в рамках программы реализовывают по проекту.

Глава округа отметил, что наиболее активные участники голосования - молодежь старше 14 лет. С такого возраста можно принимать участие в выборе территорий для благоустройства по программе ФКГС.

Дмитрий Быстров хотел бы, чтобы на благоустройство Островского муниципального округа выделяли больше средств. Муниципалитет в свою очередь использует различные способы для привлечения финансирования. Еще один действенный механизм - Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ранее в Острове по итогам этого конкурса благоустроили площадь и сквер имени Клавдии Назаровой. «Это микрорайон, где я проживаю, и жители дождались его благоустройства. В прошлом году с Островом-3 была настоящая битва, по-другому я это не назову», — добавил Дмитрий Быстров.

Однако Острову-3 не пришлось долго ждать. Уже в этом году Островский округ вновь оказался в числе победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На проект «Семейный гарнизон» (благоустройство площади В. И. Ленина и бывшего стадиона в военном городке Остров-3) выделили почти 100 млн рублей. 

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По мнению главы округа, Остров-3 выиграл из-за большей концентрации проживающих людей, а также благодаря семьям военнослужащих.

«Прошел всего лишь год, и я был уверен, что с учетом того количества голосов и ажиотажа они выиграют. И они выиграли, потому что уже подготовились, проговорили. Поэтому нельзя опускать руки. Надо подождать, лучше подготовиться. И вот, пожалуйста, территория будет благоутроена», — заключил Дмитрий Быстров.
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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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