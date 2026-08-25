«Беседка»: Международный симпозиум «Редокс-биология растений» в ПсковГУ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

С 22 по 28 августа ПсковГУ впервые принимает международный симпозиум «Редокс-биология растений». В центре внимания крупных ученых России и зарубежья – исследование роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений, а также обсуждение вопросов применения редокс-метаболитов в высокотехнологичных областях «зелёной» химии и биологии, при производстве фармацевтических препаратов и выведении штаммов микроорганизмов.

Сегодня гостями студии «ПЛН FM» станут учёные, которые принимают участие в симпозиуме:

Андрей Фролов - доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лаборатории метаболомных исследований ПсковГУ; профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией аналитической биохимии и биотехнологии Института физиологии растений РАН

Фарида Минибаева - доктор биологических наук, доцент, заведующий лабораторией окислительно-восстановительного метаболизма Казанского института биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН.

Наталия Степанова - младший научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН.

Как ПсковГУ оказался в центре такого крупного международного события? Что вообще означает термин «редокс-биология» и почему эта область сейчас особенно актуальна для науки и практики? Что такое метаболомные исследования применительно к редокс-биологии, и что они позволяют увидеть в растении, чего не видно другими методами? Как выстраивается сотрудничество между разными научными центрами в такой узкой и междисциплинарной теме, как редокс-процессы в растениях? Могут ли результаты редокс- исследований быть полезны именно для северо-западных территорий России?