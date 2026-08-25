Студенты ПсковГУ смогут учиться в китайском городе Ухань

Псковский государственный университет установил новые партнерские связи: на этот раз — с Уханем. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, делегация ПсковГУ посетила город Ухань, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве с Уханьской международной образовательной консалтинговой компанией «Фэнъя».

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Теперь китайские студенты смогут обучаться в ПсковГУ по модели «3+2»: три года в Китае и два года в России. Студенты Псковского государственного университета тоже смогут поучаствовать в программах образовательной мобильности: Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ и Уханьский профессиональный колледж программного обеспечения и инжиниринга будут партнерами по академическому обмену.

«Совместная образовательная программа даст специалистам ПсковГУ больше знаний о подготовке профессионалов в китайских вузах. В свою очередь мы также сможем передать собственный опыт обучения инженеров и расширить работу университета по обучению русскому языку как иностранному», — рассказала о предстоящей работе первый проректор Ольга Серова.

Из года в год Псковский государственный университет расширяет партнерские связи с зарубежными образовательными организациями. В минувшем учебном году в ПсковГУ получали образование тысяча иностранных студентов из 19 стран мира.