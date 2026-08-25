На отсутствие врачей и магазина пожаловались депутатам жители Опочецкого округа

Жители сельских территорий сталкиваются с нехваткой магазинов, медицинских кадров и перебоями мобильной связи, но при этом активно благоустраивают свои населенные пункты. Об этом в своем канале в Max рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский после рабочего визита в Опочецкий муниципальный округ.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Парламентарий вместе с депутатом Законодательного Собрания Игорем Дитрихом и главой округа Юрием Ильиным посетил поселок Приозерный и деревни Матюшкино и Броды. Александр Козловский отметил, что запросы сельских жителей во многом схожи. По его словам, в Приозерном и Матюшкино люди нуждаются в стационарном магазине, поскольку автолавка не заменяет постоянную торговую точку, а главная сложность состоит в поиске продавца.

Депутат указал на важность доступности медицинской помощи. Жители Приозерного просят закрепить фельдшера и обеспечить постоянную работу ФАПа, а в Матюшкино просят организовать регулярные выезды мобильного медицинского комплекса. Александр Козловский подчеркнул, что дефицит медицинских кадров остается общей проблемой, но жители небольших пунктов ощущают его особенно остро.

Еще одним серьезным вопросом депутат назвал отсутствие устойчивой мобильной связи в Матюшкино. Население деревни не достигает порога для федеральной программы, поэтому Александр Козловский пояснил, что они обсудили возможность сформировать общую заявку от соседних деревень для установки базовой станции. В Приозерном жители обратили внимание на состояние подъездной дороги и попросили провести грейдирование, также они подняли вопросы ЖКХ и водоснабжения.

При этом сельчане сами участвуют в развитии территорий. ТОС «Наследие» занимается благоустройством кладбища в Матюшкино, а жители Бродов своими силами подготовили территорию для детской площадки и планируют установить оборудование в сентябре. Отдельно Александр Козловский рассказал о желании жителей сохранить деревянный храм 1795 года постройки и привлечь к нему внимание. Депутат заверил, что все обращения зафиксировали, власти будут прорабатывать эти вопросы с профильными ведомствами.