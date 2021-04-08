Общество

В псковской инфекционке спасли тяжело больную коронавирусом пациентку

Тяжелобольную пациентку с коронавирусной инфекцией спасли в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщила заведующая отделением реанимации медицинского учреждения Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте.



Фото с Instagram-страницы Варвары Оконечниковой

«Она (пациентка – от ред.) - настоящий боец против этой коварной болезни. Она победила двустороннюю вирусно-бактериальную полисегментарную пневмонию (крайне тяжелое течение), дыхательную недостаточность 3 степени, двусторонний гидроторакс, дренирование плевральных полостей, двусторонний пневмоторакс, разлитую подкожную эмфизему. Месяц усердной борьбы, которая больше напоминала чаши весов. Но дружной командой ОРиИТ мы победили», - рассказала врач.

Добавим, что, согласно опубликованной Псковской областной инфекционной больницей в соцсети Instagram статистике, за минувшую неделю (со 2 по 9 апреля), в медучреждение поступил 281 пациент, а 280 – выздоровело. Также за указанный период в больнице провели почти 1700 исследований на COVID-19.