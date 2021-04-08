Общество

В Кремле сообщили о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может говорить о мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от кризиса на фоне пандемии. Такое мнение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию», - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», - продолжил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что предстоящее послание будет носить постковидный характер, представитель Кремля заметил: «Оно, так или иначе, будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся».

Песков пояснил, что мир находится сейчас в непростом периоде. «Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе», - добавил он. При этом, отметил Песков, сейчас сложно понять, насколько этот выход будет быстрым.

«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность. У нас работает сфера образования. У нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг. У нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны», - сказал он.

Как сообщалось, Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля. По его собственным словам, в послании будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития страны.