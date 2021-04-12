Общество

В Псковском облсовпрофе работает «‎горячая линия» по вопросам охраны труда

В рамках объявленного месяца охраны труда СОП Псковский облсовпроф открывает работу «‎горячей линии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«‎Всем своим подписчикам мы предлагаем направлять вопросы по охране труда, которые возникают в ваших организациях, в комментариях к записи или на адрес нашей электронной почты: sovprof.pskov@mail.ru», - сказали в Псковском облсовпрофе.

В организации также отметили, что специалисты постараются проработать все вопросы и дать на них обстоятельные ответы с комментариями официальных компетентных лиц. «‎Ответы направим заявителям, а также опубликуем на наших публичных площадках для сведения всех наших читателей и подписчиков», - рассказали организаторы.

Ряд вопросов рассмотрят 28 апреля на конференции СОП Псковский облсовпроф, посвященной празднованию всемирного Дня охраны труда. На нее планируется пригласить представителей государственной инспекции труда в Псковской области, регионального комитета по труду и занятости.