В Псковском облсовпрофе работает «‎горячая линия» по вопросам охраны труда

В рамках объявленного месяца охраны труда СОП Псковский облсовпроф открывает работу «горячей линии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
«Всем своим подписчикам мы предлагаем направлять вопросы по охране труда, которые возникают в ваших организациях, в комментариях к записи или на адрес нашей электронной почты: sovprof.pskov@mail.ru», - сказали в Псковском облсовпрофе.
В организации также отметили, что специалисты постараются проработать все вопросы и дать на них обстоятельные ответы с комментариями официальных компетентных лиц. «Ответы направим заявителям, а также опубликуем на наших публичных площадках для сведения всех наших читателей и подписчиков», - рассказали организаторы.
Ряд вопросов рассмотрят 28 апреля на конференции СОП Псковский облсовпроф, посвященной празднованию всемирного Дня охраны труда. На нее планируется пригласить представителей государственной инспекции труда в Псковской области, регионального комитета по труду и занятости.