Общество

Сдать макулатуру и накормить бездомных животных призывают псковичей

Экологическая акция «‎Сдайте макулатуру - накормите бездомных животных!» будет проходить 16 и 17 апреля с 10.00 до 15.00 на парковках гипермаркетов «‎Лента» и «‎Империал». Об этом сообщается в группе «‎Экомышление» в социальной сети «‎ВКонтакте».

На вырученные от макулатуры средства закупят продукты и передадут их в псковские зоозащитные организации «‎Шанс» и «‎Зоозащита».

«‎Эта акция совмещает сразу два добрых дела: бережное отношение к природным ресурсам и помощь братьям нашим меньшим, которым так нужна поддержка!» - рассказали организаторы.

Партнерами акции, в частности, выступают «Мехуборка» (Псков), Российское экологическое движение, АСПО Псков.