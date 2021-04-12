Сдать макулатуру и накормить бездомных животных призывают псковичей

Экологическая акция «Сдайте макулатуру - накормите бездомных животных!» будет проходить 16 и 17 апреля с 10.00 до 15.00 на парковках гипермаркетов «Лента» и «Империал». Об этом сообщается в группе «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте».
На вырученные от макулатуры средства закупят продукты и передадут их в псковские зоозащитные организации «Шанс» и «Зоозащита».
«Эта акция совмещает сразу два добрых дела: бережное отношение к природным ресурсам и помощь братьям нашим меньшим, которым так нужна поддержка!» - рассказали организаторы.
Партнерами акции, в частности, выступают «Мехуборка» (Псков), Российское экологическое движение, АСПО Псков.