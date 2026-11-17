Встреча епископа Великолукского и Невельского Варнавы с коллективом Центра образования Опочецкого района состоялась 16 ноября. По итогам встречи стороны подписали уточнённый план совместных мероприятий на 2026/2027 учебный год, сообщили в администации Опоческого муниципального округа.

Фотографии: администрация Опочецкого муниципального округа / Max

В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец, директор Центра образования Светлана Дмитриева и благочинный Опочецкого церковного округа протоиерей Николай Ильницкий.

Подписанный документ определяет совместную работу Центра образования и храма Преображения Господня в Опочке. Такое сотрудничество направлено на духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи.