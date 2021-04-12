Общество

У псковичей осталось менее трех недель для подачи декларации о доходах

Менее трех недель осталось у налогоплательщиков, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Последний день подачи декларации - 30 апреля. Направить декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту своего учета, а уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно до 15 июля.

«‎Это следует сделать, если в 2020 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие», - пояснили в ведомстве.

Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ. Возможность направить декларацию имеется и у пользователей мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведомлении.

Кроме того, с 1 января вступили в силу изменения, позволяющие налоговым органам самостоятельно исчислить физическим лицам НДФЛ на основе имеющихся в налоговых органах сведений в случае, если налогоплательщик не представит в установленный срок налоговую декларацию в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества.

Отметим, предельный срок подачи декларации 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.