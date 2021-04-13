Общество

«Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 14 апреля. Гость студии – глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о весенней уборке городских территорий, о ямочном ремонте и реализации крупных инфраструктурных проектов. Также в ходе разговора были затронуты темы благоустройства сквера на площади Ленина и парка Строителей.