В Пскове сотрудники аппарата облизбиркома привились от COVID-19

В преддверии крупных сентябрьских избирательных кампаний (выборы депутатов Госдумы и нового созыва Псковского областного Собрания), во избежание заболевания коронавирусом сотрудники аппарата Избирательной комиссии Псковской области сегодня прошли вакцинацию. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 9 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.
«Все желающие смогли привиться без отрыва от работы, так как был предусмотрен выездной формат вакцинации», - сообщили в комиссии и выразили благодарность комитету по здравоохранению Псковской области и Псковской городской поликлинике.