Общество

В Пскове сотрудники аппарата облизбиркома привились от COVID-19

В преддверии крупных сентябрьских избирательных кампаний (выборы депутатов Госдумы и нового созыва Псковского областного Собрания), во избежание заболевания коронавирусом сотрудники аппарата Избирательной комиссии Псковской области сегодня прошли вакцинацию. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 9 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.

«Мы внимательно относимся к членам избирательных комиссий, сотрудникам аппарата избиркома, всегда следим за их здоровьем, ранее прививочная кампания была организована в районах, теперь и для сотрудников аппарата. Считаю, что, если нет противопоказаний, прививаться необходимо обязательно. Мы это в избирательной комиссии понимаем как никто другой, так как несем ответственность и за здоровье наших избирателей», - отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Все желающие смогли привиться без отрыва от работы, так как был предусмотрен выездной формат вакцинации», - сообщили в комиссии и выразили благодарность комитету по здравоохранению Псковской области и Псковской городской поликлинике.