Общество

Более 80 млн рублей направят на продолжение строительства соцгородка под Псковом

Строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района завершат до 31 мая 2022 года. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить строительно-монтажные работы в зданиях административно-бытового комплекса, работы по обеспечению доступа инвалидам, по устройству отмостки, дополнительные работы по оконным и дверным проемам (откосы) в здании АБК, работы по электроснабжению танцплощадки. Кроме того, требуется восстановить благоустройство после прокладки сетей, выполнить работы по благоустройству и озеленению территории, по пусконаладке лифтового оборудования.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 86 млн 299 тысяч 961 рубль. Лимит финансирования в 2021 году - 50 млн 500 рублей, в 2022-м - 36 млн 299 тысяч 461 рубль. Работы профинансируют за счет областного бюджета.

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Ранее стоимость строительства соцгородка оценивалась в 600 млн рублей. За предыдущие годы было выполнено работ на 200 млн рублей за счет областного бюджета и средств Пенсионного фонда, однако впоследствии строительство остановилось по причине отсутствия финансирования. Для продолжения строительства в 2020 году правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей.

Социальный городок включает в себя 6 жилых корпусов, в том числе предусмотрены корпуса для проживания маломобильных групп населения. Эти здания будут обеспечены лифтами, там создадут безбарьерную среду. В целом, соцгородок предполагает проживание пожилых людей и инвалидов. Стационарный блок рассчитан на 117 коек. Помимо жилых корпусов в соцгородке предполагается размещение пункта проката технических средств реабилитации, реабилитационного центра, также будут доступны услуги интернет-кафе, столовой, аптечного пункта. На базе административно-бытового корпуса будет работать прачечная.