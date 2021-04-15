Общество

23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса

23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Уже 36,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 23 тысячи полностью завершили вакцинацию», - написал глава региона.

За 15 апреля, по его словам, коронавирус выявлен у 73 человек, выздоровели 120. Два человека, напомнил губернатор, скончались.

За весь период в регионе проведено 333188 исследований на коронавирус (за сутки 1279), подтверждено 35400 случаев COVID-19 (73), выздоровели 24646 (120).