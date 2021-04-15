Общество

Заявки из 12 районов поступили на областной конкурс социальной рекламы

Завершился прием работ на областной конкурс социальной рекламы «Мы выбираем будущее!». В оргкомитет поступило 39 заявок из 12 районов Псковской области, Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме детства и юношества «Радуга».

Конкурс социальной рекламы, организатором которого является «Радуга», дает возможность талантливым и социально активным молодым людям показать свой взгляд на проблемы, существующие в социуме, привлечь к ним внимание общества и предложить пути их решения.

Познакомиться с электронным сборником конкурсных работ можно на официальной странице организатора мероприятия.