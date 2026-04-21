Псковича приговорили к 6 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Житель Пскова приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков организованной группой. Псковский городской суд установил, что мужчина забрал из тайника в Санкт-Петербурге оптовую партию наркотиков и намеревался их реализовать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, подпунктов «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в составе организованной группы, в крупном размере).

Суд установил, что в период с 29 августа по 5 сентября 2025 года мужчина забрал из тайника в Санкт-Петербурге оптовую партию наркотического средства массой 263 грамма и перевез на автомобиле в Псков для последующего сбыта в тайниках полосы отвода железной дороги.

В отношении соучастника расследование уголовного дела продолжается.