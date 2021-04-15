Общество

Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков»

Отряд волонтеров лицея «Развитие» принял участие в городском конкурсе «Чистый Псков». Ребята привели в порядок территорию воинского захоронения и мемориала на месте концлагеря «Шталаг-372» и теперь претендуют на победу в номинации «Общественное пространство» конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка в областном центре.

«На территории нашего лицея находится памятный знак узникам концлагерей "Шталаг-372". Такое место надо обязательно привести в порядок в первую очередь, - так решили волонтеры отряда. - Ведь это дань мужеству и стойкости поколениям, прошедшим войну, забота о будущем нашего города. Памятник расположен на видном месте, а "свалка" вокруг показывает наше отношение к памяти минувших дней», - рассказали Псковской Ленте Новостей в лицее.

Работы оказалось много, но это не испугало волонтеров. Они убрали листву, ветки, подмели дорожки, собрали в мешки бытовой мусор, который выбрасывают жители города.

«Работы еще много, но мы не унываем! Первые шаги сделаны. Благодаря дружной и слаженной работе участников волонтерского отряда обучающихся 8 "А" класса, на территории памятника наведен порядок», - подчеркнули в лицее «Развитие».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.