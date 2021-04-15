Общество

Профсоюзы привели в порядок территорию санатория «Череха»

Сотрудники Псковского облсовпрофа совместно с представителями областных организаций профсоюзов и Молодежного совета провели субботник на территории санатория «Череха». К ним присоединился и коллектив Псковского представительства университета «Синергия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, за время субботника была приведена в порядок большая территория, вывезено более ста мешков природного и искусственного мусора.

«Мы боремся за чистоту - чистоту в правовых отношениях между работниками и работодателями и выходим на субботники, чтобы поддерживать чистоту в нашем городе и вокруг него. Добрые дела мы всегда поддерживаем», – прокомментировал итоги субботника председатель облсовпрофа Игорь Иванов.