Общество

Несколько глав районов Псковской области отчитались о миллионных доходах

Несколько глав районов Псковской области отчитались о доходах. В опубликованных декларациях присутствует доход больше миллиона рублей.

Так, годовой доход Глава Стругокрасненского района Александра Волкова составил 4 млн 847 тыс. 598,86 рублей.В собственности автомобили «Тойота Лэнд Крузер», УАЗ3909, два прицепа. В пользовании у главы совместно с супругой жилой дом площадью 94,5 кв. метра. У супруги главы имеется земельный участок 4096,0 кв. жилой дом 54,4. Годовой доход 599 тыс. 316,64 рублей.

Глава Островского района Дмитрий Быстров в 2020 году получил доход 2 млн 345 тыс. 893,24 рублей. В пользовании у него три квартиры площадью 75,3, 63,0 и 36,8 кв. метров, в собственности автомобиль «Шевроле Нива».

Супруга Дмитрия Быстрова пользуется тремя квартирами с аналогичной площадью. Кроме того, ей принадлежит 1/2 квартиры площадью 52,9 кв. метра, автомобиль «Шкода Октавия». Указанный годовой доход - 770 тыс. 572,07 рубля, в том числе средства от продажи автомобиля.

Двое несовершеннолетних детей пользуются квартирами - один площадью 67,8 кв метров, второй пользуется четырьмя квартирами площадью 52,9, 75,3, 63,0 и 36,8кв. метров.

Глава Красногородского района Валентина Понизовская задекларировала годовой доход в размере 2 млн 119 тыс. 815,44 рублей. Имеет жилой дом 109,4 кв. метра, земельные участки 3000, 2000 и 2900 кв. метров. В пользовании находится квартира площадью 32,0 кв.метра. Супруг заработал 186 тыс. 184,00 рубля. Владеет квартирой 32,0 кв. метров, автомобилями «Шевроле Нива», «Шкода Октавия», трактором Т-25. В пользовании земельный участок 1440 кв.метров.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин сообщил о доходе в 1 млн 608 тыс. 690,87 рублей. В собственности у него 1/4 доля квартиры 60,0 кв.метров, земельный участок 78000,0 кв. метров. В пользовании – жилые дома 36,0 и 89,4 кв. метра, участки 1293 и 4131 кв. метр, это имущество записано на супругу. В собственности - легковой автомобиль «Шевроле NIVA», автоприцеп МЗСА моторная лодка «Норвик 340». Жена главы заработала 502 тыс. 359,48 рублей, она владеет «Шкодой Рапид».