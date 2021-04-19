Общество

Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников назначил и. о. председателя комитета по культуре Псковской области. Как сообщил губернатор в своем инстаграм-аккаунте, им стала Ольга Тимофеева, которая до этого занимала пост директора Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«У Ольги Александровны большой опыт практической работы, стратегическое мышление и очень интересные идеи. Уверен, со всеми поставленными задачами она справится», - написал губернатор.

Жанна Малышева покинула пост главы комитета по культуре Псковской области 12 апреля.

В адрес Жанны Малышевой со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова неоднократно высказывалась критика по поводу реализации национального проекта «Культура». На одном из заседаний глава региона даже подарил чиновнице часы с намеком на то, что целевые показатели и поручения нужно исполнять вовремя.