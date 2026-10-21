 
Общество

В Пскове штраф за употребление мефедрона взыскали через арест имущества

0

«Химический эксперимент» в Петербурге закончился не только в палате скорой помощи, но и в зале мирового суда. 29-летний житель Дедовичского муниципального округа решил употребить запрещенные вещества, но вместо ожидаемого эффекта получил тяжелое отравление мефедроном и его производными, а вслед за медиками — визит полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

Явиться на заседание, чтобы ответить за содеянное, мужчина не счел нужным, выбрав тактику «невидимки». Однако суд заочно признал его виновным и выписал штраф в размере 5 000 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пскова №1. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил должника, сообщив о том, что в случае неисполнения судебного решения в добровольный срок к неплательщику применят принудительные меры воздействия.

Также сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об аресте и обращении взыскания на заработную плату и денежные средства неплательщика.

Далее судебный пристав направил запросы в соответствующие органы для установления имущественного положения должника. В ответ поступили сведения о наличии у мужчины имущества, на которое в рамках закона может быть наложен арест с последующей реализацией в счет погашения долга.

Осознавая, что собственность может быть арестованной и проданной, должник погасил задолженность — он выплатил 5 000 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026