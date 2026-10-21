В Пскове штраф за употребление мефедрона взыскали через арест имущества

«Химический эксперимент» в Петербурге закончился не только в палате скорой помощи, но и в зале мирового суда. 29-летний житель Дедовичского муниципального округа решил употребить запрещенные вещества, но вместо ожидаемого эффекта получил тяжелое отравление мефедроном и его производными, а вслед за медиками — визит полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Явиться на заседание, чтобы ответить за содеянное, мужчина не счел нужным, выбрав тактику «невидимки». Однако суд заочно признал его виновным и выписал штраф в размере 5 000 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пскова №1. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил должника, сообщив о том, что в случае неисполнения судебного решения в добровольный срок к неплательщику применят принудительные меры воздействия.

Также сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об аресте и обращении взыскания на заработную плату и денежные средства неплательщика.

Далее судебный пристав направил запросы в соответствующие органы для установления имущественного положения должника. В ответ поступили сведения о наличии у мужчины имущества, на которое в рамках закона может быть наложен арест с последующей реализацией в счет погашения долга.

Осознавая, что собственность может быть арестованной и проданной, должник погасил задолженность — он выплатил 5 000 рублей.