Очные площадки инженерной олимпиады «Звезда» организуют в Пскове, Великих Луках и Опочке

В Псковской области очные площадки инженерной олимпиады «Звезда» заработают в Пскове, Великих Луках и Опочке. Отборочные испытания начнутся уже 26 октября, а с 9 ноября стартует интернет-тур. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Отмечается, что число участников инженерной олимпиады «Звезда» за пять лет выросло по всей России в 2,5 раза. В прошлом учебном году олимпиада объединила почти 636 тысяч школьников из 84 регионов России. При этом все больше ребят выбирают именно технические направления — их доля выросла с 40 до 45%. Эти итоги озвучил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев на расширенном заседании оргкомитета олимпиады, которое состоялось в университете науки и технологий МИСИС.

Главная тема обсуждения касалась дальнейшего развития «Звезды» и ее роли в подготовке будущих инженерных кадров. Как подчеркнул Владимир Гутенев, важно не только увеличивать число участников, но и делать задания ближе к реальным задачам промышленности, помогать молодым людям осознанно выбирать профессию.

«Для Псковской области эта работа имеет особое значение. В прошлом учебном году в отборочном этапе "Звезды" приняли участие около 1 200 школьников нашего региона. А в августе мы вместе с главным координатором проекта Юлией Олеговной Болотиной, первым заместителем губернатора Верой Емельяновой и представителями экспертного сообщества обсуждали, как расширить географию олимпиады, привлечь больше образовательных организаций и укрепить взаимодействие с промышленными предприятиями. И сегодня особенно приятно видеть, что проект развивается на федеральном уровне, появляются новые направления и возможности для участников», — отметил Александр Козловский.

Так, в новом сезоне впервые попробовать свои силы смогут не только школьники 5-11 классов, но и студенты 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования. В программу включены новые профили — «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело».

Регистрация на олимпиаду уже открыта. Отборочные испытания начнутся уже 26 октября, а с 9 ноября стартует интернет-тур.

«Убежден, что талантливые ребята есть в каждом муниципалитете нашего региона. Наша задача — создавать условия, при которых они смогут раскрыть свои способности, познакомиться с современными технологиями и найти своё профессиональное призвание. Приглашаю школьников и студентов Псковской области присоединиться к олимпиаде "Звезда"!» — резюмировал парламентарий.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады.