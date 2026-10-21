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«Вспомнить все»: Константин Ивлев нашел в Великих Луках легендарное лимонное драже и растрогал подписчиков

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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поделился ностальгией со своей аудиторией. На опубликованном видео в его Telegram-канале телеведущий продемонстрировал сахарное лимонное драже, приобретенное в Великих Луках. 

Скриншот из видео Константина Ивлева

«Вспомнить все. Старые конфеты. Помнит их кто-нибудь?» - обратился к подписчикам шеф.

Пост собрал десяток воодушевленных комментариев. Подписчики с тоской вспоминали детство, некоторые отмечали вкус и текстуру сладостей, которая «может сломать зубы», а также удивлялись, как они все еще остались в продаже. Были и те, кто вспомнил забавное народное название этих конфет: «Да, Шеф! Мама называла их "Машка на юге"».

Напомним, ранее Константин Ивлев приезжал на съемки нового выпуска шоу «На ножах» в Великие Луки.

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