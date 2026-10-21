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В Псковской области более 21 тонны белорусской органики не пропустили в РФ из-за проблем с документами

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Более 21 тонны торфа из Беларуси не пропустили через границу в Псковской области. Груз остановили на пункте карантина растений «Долосцы» из-за нарушений в документах, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Во время проверки инспектор обнаружил в фитосанитарном сертификате исправления и дополнения, которые не были заверены органом, выдавшим документ.

Из-за этого сертификат не смог подтвердить соответствие груза карантинным требованиям. Ввоз 21,1 тонны торфа в Россию запретили, а партию оформили к возврату в Беларусь. 

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