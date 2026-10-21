Псковский фельдшер о борьбе скорой помощи с последствиями вредных привычек

Миллионы россиян, по статистике, страдают от хронического алкоголизма или от наркотической зависимости. С появлением вейпов подсчитать количество граждан РФ, которые зависят от никотина, стало еще сложнее. Пагубные привычки приводят к фатальным последствиям вплоть до летальных. В неравной борьбе за человеческие жизни первыми на линию обороны встают сотрудники скорой помощи. О том, как псковская скорая реагирует на вызовы, связанные с вредными привычками, в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал исполняющий обязанности главного фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Виталий Якунин.

— Виталий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, как часто специалистам скорой помощи приходится выезжать на вызовы к лицам, которым стало плохо из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения?

— Возьмём для сравнения: за 2025 год зафиксировано 1207 вызовов с предварительным диагнозом «алкогольное опьянение», а за девять месяцев 2026 года — 850.

— А в наркотическом опьянении часто вызывают? Или боятся?

— За 2025 год было 149 вызовов с наркотическим опьянением. В бессознательном состоянии был 21 человек, находящийся в наркотическом опьянении. А за 2026 год, который ещё не целиком прошёл, — 60 вызовов по данному поводу. Без сознания были шесть человек — это передозировки, как правило.

— Так как наркотические средства у нас запрещены, какова судьба пациентов с наркозависимостью? Подключаются ли сотрудники из Министерства внутренних дел?

— Да, подключаются, согласно федеральным законам и приказам. Взаимодействуем с МВД. Наш выездной персонал сообщает об установленных случаях и о при подозрении на правонарушения по факту употребления наркотических и психотропных средств.

Также мы регулярно делаем сверку с журналами учёта лиц с подозрением на употребление наркотических и сильнодействующих средств.

— А часто ли поступают обращения по поводу абстинентного синдрома (комплекс болезненных физических и психических нарушений, возникающий при резком прекращении или снижении дозы психоактивных веществ, алкоголя или некоторых лекарств у людей с сформированной зависимостью - ред.)?

— Да, есть такие люди, которые вызывают скорую помощь после чрезмерного употребления, когда дальше пить не могут. Снова вернёмся к статистике: в 2025 году — это полторы тысячи человек, 130 вызовов в месяц получается, если подсчитать. За неполный 2026 год, за девять месяцев, уже 983, около 100 вызовов в месяц.

— По статистике за последние годы, в каком соотношении изменилось количество вызовов к пациентам с нарко- или алкозависимостями?

— По статистике за пять лет, конечно, существенно снизилось. Например, в 2022 году регистрировалось более 10 таких вызовов ежедневно. В 2026 году их количество уменьшилось до 5–7 вызовов в сутки.

— А какой «букет» заболеваний, судя по вызовам, у псковичей, страдающих алкогольной зависимостью? Какая клиническая картина?

— У пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, часто имеются токсические поражения головного мозга, вплоть до развития эпилепсии, когда уже требуется помощь. Со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются и гипертония, и аритмия, и ишемическая болезнь. Со стороны желудочно-кишечного тракта — это хронические панкреатиты, токсические гепатиты, которые дальше трансформируются при длительном употреблении в цирроз печени. Со стороны нервной системы — это различные полинейропатии. Когда, как говорится, «ноги больше не ходят».

— В последние годы продолжаются споры, кто должен заниматься пациентами, которые лежат на улице, которым вызывают скорую помощь, когда понятно, что человек либо что-то употребил, либо выпил. Кто же всё-таки должен помогать: полиция или скорая помощь? Вытрезвителей, как мы помним, у нас нет.

— Это всё возложено на скорую медицинскую помощь. К лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, пренебрежительно ни в коем случае относиться нельзя, так как у них часто на фоне длительного употребления алкоголя могут случаться и инфаркты, и инсульты. Поэтому этим занимаемся мы.

— Были ли случаи с пациентами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, о которых можно было бы рассказать? Чем-то интересным можете поделиться?

— Бывает, люди агрессивно себя ведут, поэтому подход к ним нужен своеобразный. Бывают спокойные, весёлые. Бывает, что бригаде после них требуется большое время для уборки автомобиля. А убирать машину приходится фельдшерам и врачам. Алкогольные психозы отличаются от психозов, связанных с наркотическими средствами. Помню, была девушка, когда я работал на линии фельдшером, обратилась за помощью. Проводил её в салон автомобиля для осмотра, так как было это на улице. При разговоре сперва не заподозрил, потом смотрю — нитки тягает какие-то. С её слов — тягает нитки изо рта. Потом говорит: «Вот закрою глаза...» Я говорю: «Что ещё беспокоит?» Смотрю — ниток нет. «Что ещё беспокоит?» Оказывается, когда она закрывает глаза — всё прекрасно. А когда открывает — бежит сафари целое: бегемоты, жирафы, львы. Понял, что что-то не то. Конечно, я её обследовал по своей линии, исключил инсульт, другие заболевания и, конечно, вызвал специализированную психиатрическую бригаду. Дальше ею занимались они.

— Как вы считаете, почему люди всё-таки тянутся к бутылке, к запрещённым веществам? Может, мода какая-то или социальная среда? Как вы думаете?

— Я думаю, сейчас мода как-то отошла. Это в 90-е годы, в начале 2000-х — тогда была такая мода: модно было выпить, где-то светиться. Сейчас больше, я думаю, социальный фактор — потеря интереса к жизни, потеря цели. Потом это перерастает в зависимость. Наркомания, я думаю, это больше интерес попробовать: а как оно будет? А потом это быстрее перерастает в зависимость, в отличие от алкоголя.

— Есть такая расхожая цитата, что «пьяному море по колено», что они влезают во всякие проблемные истории, а потом вызывают скорую помощь. Сколько таких у вас случаев было?

— В любом случае, алкогольное ли это опьянение или наркотическое, — они теряют чувство ответственности. Они считают, что ничего не будет. Конечно, это их мнение. Печально то, что любое из этих состояний приводит к настолько депрессивным состояниям, которые могут закончиться и суицидальными попытками, притом успешными. На фоне абстинентных синдромов или на фоне того, что они видят, или когда кто-то что-то сказал, развиваются психические отклонения. В драки лезут, на машинах катаются. Чувство страха полностью теряется.

— Как вы считаете, может быть, вам за время вашей работы или вашим коллегам удавалось в моменте переубедить пациента бросить вредную привычку?

— Этим занимаются специализированные лечебные учреждения. Скорая помощь переубеждением не занимается, только экстренной неотложной помощью. А так, когда приезжаешь, абстинентные синдромы чем сопровождаются? Гипертоническими кризами, инфарктами, судорогами, алкогольной эпилепсией. Конечно, когда помощь оказывается, человек приходит в себя, вы ему говорите: «Видите, до чего дошло?» Каждый приступ эпилепсии, в частности алкогольной, ведёт к отмиранию клеток мозга. Человек глупеет от энцефалопатии. Спрашиваем: «Вам это надо? Семье вашей это надо?» Может, на кого-то и действует.

— Виталий Евгеньевич, давайте теперь поговорим о другой вредной привычке. Курение вейпов сейчас набирает популярность. Были ли случаи, может, вам коллеги рассказывали, когда псковичи вызывали скорую помощь из-за травм или из-за ухудшения самочувствия, связанного именно с вейпами?

— Это больше к подросткам относится, потому что люди постарше по таким поводам не вызывают скорую помощь. А подростки — да. Они меры не знают, пробуют всё перемешать. В прошлом году было четыре таких вызова. Они больше связаны с вегетососудистой дистонией, такими расстройствами, как тошнота, головокружение, головная боль. Бывает, конечно, когда они всё намешают в один свой бутылёк, возникает аллергическая реакция. Это уже более страшно. В этом году таких случаев зафиксировано не было. Им всё кажется игрушкой. Приспособления красивые, красиво пахнут, светятся, как новогодняя ёлка, мигают.

— Пациенты, которые много курят, как часто вызывают вообще врачей и на что они жалуются?

— Вегетососудистые расстройства. То, что я перечислил, относится как к вейпам, так и к сигаретам. Когда много курят — давление может у гипертоников подскочить, как правило, меняется сердцебиение.

— Если немного порассуждать, почему, по-вашему, люди тянутся к сигаретам, к вейпам, к употреблению алкоголя или ещё чего-нибудь?

— Я сам не курю. Когда-то по молодости было, но это было, как говорится, дань моде — надо было попробовать. Потом осознаёшь, что это пользы не приносит и бьёт по карману. Для здоровья пользы нет. Сначала курят как дань моде, а потом это всё перерастает в зависимость. Кто-то ссылается, когда спрашиваешь: «Почему ты куришь?», — отвечают: «Все курят», или на стресс грешат: «Покурил — снял стресс. Легче стало». Многие пытаются так решить проблемы: «Мне вот так легче, потому что когда выпил, тогда проблема уходит...» Нет. Проблема сама по себе не уйдёт из-за приёма алкоголя. Она немножечко облегчится, но когда алкоголь перестанет действовать, проблемы появятся и другие, которые мы обсуждали раньше: абстинентные синдромы, и здоровье будет ухудшаться. Бытовая проблема не уйдёт, но к ней ещё добавятся дополнительные.

— На данный момент есть ли однозначный ответ: что вреднее — вейпы или классические сигареты?

— Я за натуральные продукты. Если хочет человек курить — лучше, конечно, табак. Как пелось в песне: «Колумб Америку открыл, великий был моряк. Но заодно он научил весь мир курить табак». А вейпы, все жидкости - основаны на глицеринах и маслах. Конечно, они обладают мелкой дисперсией, и их приём работает как ингаляция. Но это забивает альвеолы в лёгких. Мне жалко таких людей. Наблюдая за ними, я понимаю, что они приобретут и приобретают заболевания, связанные с дыхательной системой, причём серьёзные. Они не понимают этого. Глицерины действуют глубже. Табак покурил — и организм очистится от дыма, смога, копоти, откашляется. Тут же всё намного серьёзнее. Альвеолы забиваются, и глицерин, масла так не выведешь из лёгких. Они коксуются.

— Какие советы можете дать псковичам, которые хотят отказаться от вредных привычек?

— Пересмотреть свою жизнь. Начать по-другому смотреть на мир. Как вы смотрите на мир — так и он на вас смотрит. Эти пристрастия нужны просто для оправдания самого себя. Употребление алкоголя, злоупотребление никотином... Надо знать чувство меры. А заливать горюшко, бытовые и жизненные проблемы - не выйдет. Надо по-другому смотреть на мир. Пересмотреть своё окружение. Изменить мир вокруг себя.

Беседовал Андрей Николаев