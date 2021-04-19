Общество

Экологический фотокросс начался в Псковской области

В рамках недели экологии 20 апреля Псковский городской молодежный центр начинает фотокросс «Правило 6R», который поможет доказать, что сохранять окружающий мир может любой желающий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Правила фотокросса таковы: каждый день, с 20 по 25 апреля включительно, будет выходить пост с кодовым словом-заданием (например, «Reduce/Сократи»), согласно которому необходимо сделать фотографию и выложить ее в социальную сеть «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегом #неделяэкологииМЦ_2021. Участникам в этот момент важно открыть свой аккаунт для всех, чтобы организаторы конкурса смогли найти их фотоработы.

Самые активные и креативные участники фотокросса получат призы от спонсоров мероприятия – псковского завода «Титан-Полимер» и сети магазинов «Полоскун/Псков».