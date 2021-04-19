Общество

Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников органов МСУ с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов органов местного самоуправления, глав и депутатов муниципальных образований с Всероссийским днем местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Суть института местного самоуправления заложена в его определении – граждане, живущие на одной территории, исходя из интересов людей и с учетом исторических и местных особенностей, решают вопросы своего жизнеустройства, - отметил он. - Местное самоуправление как форма осуществления народом своей власти имеет богатую историю и давние традиции. Псковская область занимает особое место в становлении основ народовластия – с древних времен горожане собирались на вече и совместно решали общественные дела».

Сегодня местное самоуправление также является важнейшим инструментом повышения общественной активности граждан и вовлечения их в решение вопросов местного значения, подчеркнул Александр Котов. «От грамотных и продуманных действий на местном уровне, во многом, зависят позитивные изменения в нашей жизни, потому государством поставлена задача – обеспечить эффективность местного самоуправления и улучшить финансовое положение муниципальных структур. Уверен, у местного самоуправления большой потенциал развития», - сказал он.

«С праздником! Мира и процветания родной земле, добра и благополучия живущим на ней людям!» - добавил Александр Котов.