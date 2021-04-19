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Общество

Путин поблагодарил каждого, кто внес вклад в борьбу с коронавирусом в России

21.04.2021 12:17|ПсковКомментариев: 1

С темы коронавируса начал свое послание Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Открывая свое выступление, глава государства обозначил, что его послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Несколько слов он пообещал сказать о внешних делах и вопросах безопасности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомнив слова многих лидеров государств, что мы имеем дело с абсолютной неопределенностью, Путин признал, что это было действительно так. «Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло, сообщалось о реальной нехватке кислорода — средства ИВЛ распределялись буквально поштучно, в магазинах снижались запасы круп, сахара, эпидемия наступала», - напомнил Путин.

«Но, наряду с тревогой, у меня была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем это испытание. Граждане действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы могли сработать на опережение, снизить риски заражения, обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты, увеличили число коек в стационарах. За этими мерами огромный напряженный труд миллионов людей со всех регионах РФ. Все работали быстро, качественно, на совесть», - констатировал президент.

Настоящий прорыв, по его словам, совершили и российские ученые, отметил он. «Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Это прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала», - подчеркнул Путин и поблагодарил каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией: врачей, ученых, волонтеров.

Теги: #Путин #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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