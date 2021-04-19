Общество

В России введут надбавку для кураторов учебных групп техникумов и колледжей

Ввести надбавку для кураторов учебных групп российских техникумов и колледжей поручил президент РФ Владимир Путин правительству. Свое поручение он озвучил в ходе послания Федеральному Собранию.

Путин напомнил, что начиная с 2020 года надбавку в размере 5 тысяч рублей получают учителя школ за классное руководство. При этом забытыми оставались преподаватели среднего профессионального звена. «Надо восстановить несправедливость и установить такую же доплату в 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», - предложил президент.

Также он предложил в ближайшие два года направить 10 млрд рублей на капитальные ремонты и техническое оснащение педагогических вузов и попросил правительство уделить пристальное внимание условиям подготовки будущих учителей.