Общество

Экоквест провели для учащихся лицея «Развитие» в Молодежном центре Пскова. ФОТО

Экологический квест для учащихся лицея «Развитие» провели 21 апреля в Молодежном центре города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие приурочили к грядущему Дню Земли.

Ребята смогли узнать больше о правильной сортировке мусора, придумать сказку, в которой решаются экологические проблемы, а также показать разными способами экологические пословицы и поговорки.

В конце мероприятия все участники получили сладкий подарок, а также экосумки от спонсора - Псковского завода «Титан-Полимер».

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Напомним, ранее в рамках недели экологии 20 апреля Псковский городской молодежный центр запустил фотокросс «Правило 6R», который, по замыслу организаторов, должен доказать, что сохранять окружающий мир может любой желающий.