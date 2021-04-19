Общество

В Пскове проходит несанкционированная акция оппозиции

Акция несистемной оппозиции проходит сегодня, 21 апреля, в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в гайд-парке в Сквере 60-летия Октября (на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького) собралось около 50 человек.

Пришедшие на акцию прогуливаются по скверу или сидят на многочисленных скамейках. Никакой организованности в действиях людей пока не наблюдается.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года, продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Ранее в УМВД России по Псковской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.