Общество

Александр Козловский организовал экскурсионную поездку в Великие Луки для себежских школьников

Участники молодежного историко-патриотического объединения «СоБор» сосновоборской школы Себежского района посетили сегодня, 21 апреля, город Великие Луки. Экскурсионную поездку для ребят организовал депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский. В свой родной город ребят парламентарий пригласил во время визита в поселок Сосновый Бор в сентябре прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Знакомство с Великими Луками ребята вместе со своими наставниками начали с посещения выставок Краеведческого музея. Здесь они узнали историю города, а также проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны, пройдя увлекательный квест. После гости отправились в драматический театр, где посмотрели спектакль «Снежная Королева».

Вторая часть экскурсионной поездки прошла в обновленном городском парке культуры и отдыха. Ребята прокатились на колесе обозрения, а также познакомились с обитателями динопарка.

«Очень рады, что для нас подготовили столько интересных мероприятий. Замечательный музей и театр. Мы наверно первые из соборовцев, которые прокатились на новом колесе обозрения. С каждым годом Великие Луки становятся все краше», - отметил руководитель молодежного историко-патриотического объединения «СоБор» Юрий Алексеев и поблагодарил Александра Козловского за приглашение в Великие Луки.

В южную столицу региона в составе делегации приехал и самый молодой участник объединения «СоБор» Миша Егоров. Третьеклассника больше всего впечатлил городской парк с его необычными обитателями - динозаврами.

Отметим, что объединения «Собор» существует с 1998 года. Его особенность заключается в том, что школьники изучают историю родного края и страны в путешествиях.