Общество

Еще 35 млн рублей выделят на открытие центра гимнастики в Пскове

22 апреля состоялось заседание Комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Как сообщили в пресс-службе Думы, парламентарии заслушали доклад начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт об исполнении бюджета города Пскова за 2020 год.

Фактически в бюджет Пскова поступило 5,98 млрд рублей, реализовано 5, 97 млрд рублей. Основная часть расходов в размере 5, 55 млрд рублей направлена на выполнение обязательств в рамках 13 муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность, занимают 65,2% от общего количества расходов, программ в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 26,3%.

Наибольший объем средств был направлен на программу «Образование»: расходы в этой сфере составили 2,64 млрд рублей. На реализацию 4-х программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности из бюджета города Пскова направлен 1, 56 млрд рублей.

В 2020 году на финансирование дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» было израсходовано 1,17 млрд рублей. При этом на дорожную деятельность было направлено 447,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, и 701,5 млн рублей - из областного бюджета. На содержание дорог и инженерных сооружений на них направлено всего 586, 7 млн рублей.

Помимо этого, расходы на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова составили 260,3 млн рублей.

Парламентарии обсудили изменения в бюджете Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличивается на сумму 114,9 млн рублей. Основная часть средств направляется на строительство дорог - 58,1 млн рублей, ремонт дорог - 41,8 млн рублей, ремонт дворов - 8,6 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году на реконструкцию здания на улице Коммунальной, д. 25 ( в бывшей прачечной) под центр спортивной гимнастики дополнительно выделят 34,9 млн рублей, общий объем финансирования при этом составит 106, 6 млн рублей.

Депутаты рекомендовали вынести данные вопросы на предстоящую сессию Псковской городской Думы.