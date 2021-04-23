Общество

Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае

Период нерабочих дней в РФ продлится с 1 до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах, пишет «Интерфакс».

«Впереди у нас череда больших майских праздников. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», - сказал Путин.

«Но, обращаю ваше внимание - при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», - подчеркнул он.

Президент РФ отметил, что в России удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, пик заболеваемости не пройден.

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни», - сказал Путин.