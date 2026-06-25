Эксперт объяснила, как стыд за бедность ведет к долгам, апатии, преступности и отказу от семьи

Эксперт по социально-экономическим отношениям Яков Якубович отметил, что это не новое явление. В советских школах тоже были «бедные» дети, которых дразнили. Разница в том, что тогда масштабы неравенства были меньше. А сейчас соцсети показывают нам миллиардеров каждый день, и разрыв между «ними» и «нами» стал настолько огромным, что чувство стыда за свою бедность становится невыносимым.

По словам эксперта, когда человеку стыдно быть бедным, он либо пытается это скрыть — уходит в долги, покупает вещи не по карману, — либо смиряется и перестает даже пытаться что-то менять. В обоих случаях это путь вниз. Откладывать сбережения — хорошая привычка, но ограничивать себя в тратах слишком сильно — это уже перегиб. Когда человек постоянно чувствует себя «недостойным» даже базовых благ, его самооценка падает. А с ней — и желание что-то менять.

«Но важно не путать бедность с неуверенностью в стабильности. Людям всегда будет чего-то не хватать. Это нормально. Это часть человеческой природы. Вопрос в том, как мы реагируем на это чувство. Если оно подталкивает нас к развитию — это конструктивно. Если оно парализует — деструктивно», — объяснил Яков Якубович.

Все это влияет на общество. Во-первых, растёт преступность. Когда человеку нечего терять и стыдно просить помощи, он идёт на преступление — не из жадности, а из отчаяния. Во-вторых, алкоголизм и наркомания. Самый простой способ заглушить чувство стыда — уйти в забвение. Алкоголь и наркотики становятся анестезией от социального давления. В-третьих, нежелание заводить семью. «Как я могу создать семью, если я не могу её обеспечить?» — этот вопрос убивает репродуктивные установки. Люди откладывают брак, отказываются от детей, потому что боятся не справиться.

По данным Росстата, уровень бедности в России снижается: в 2025 году он достиг исторического минимума — 6,7%. Но за этой статистикой стоят миллионы людей, которые живут у черты бедности, а это намного больше. И для них чувство «я — лузер» — не абстракция, а реальность.

Как поясняет эксперт, для решения проблемы на уровне государства необходимо убирать стигму. Прекратить делить людей на «успешных» и «неудачников». Прекратить проводить семинары для студентов и подростков на тему «как добиться успеха» и приглашать на них откровенных инфоцыган или даже по-настоящему успешных бизнесменов, которые не могут ничего внятного рассказать про свой успех, кроме того, что нужно в него верить. Однажды на одном из таких мероприятий один известный основатель агентства элитной недвижимости рассказывал молодым неокрепшим умам, что он никогда в жизни не возьмет на работу человека, у которого пахнет изо рта. Потому что сразу видно, что человек не стремится к успеху — а не потому, что у него, например, заболевание, связанное с ЖКТ или сахарный диабет.

«Нужно создавать программы поддержки, которые не унижают, а помогают. И главное — вернуть людям чувство, что они могут влиять на свою жизнь. На уровне каждого из нас — перестать судить по кошельку. Бедность — это не приговор. И не повод для стыда. Это вызов. И справляться с ним нужно не чувством вины, а чувством собственного достоинства», — резюмировал Яков Якубович.

Стыдная бедность не касается денег. Это про потерю человеческого достоинства. И пока мы не вернём людям это достоинство, любые социальные программы будут лишь временным пластырем на глубокой ране, пишет RuNews24.ru.