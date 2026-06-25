Псковичей и гостей региона приглашают на праздник в честь Дня борьбы с наркотиками

Спортивный праздник, посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоится на псковском стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, дом 25) в пятницу, 26 июня, в 10:00, сообщило управление МВД России по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Афиша: управление МВД России по Псковской области / Мах

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приглашает псковичей и гостей региона принять участие в празднике. Гостей мероприятия ждут соревнования по фиджитал-футболу, турнир по Just Dance, а также интеллектуальная викторина.

Организаторами являются УМВД России по Псковской области, министерство спорта Псковской области, министерство молодежной политики Псковской области, Федерация фиджитал спорта Псковской области, ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета, Регионального отделения «Движения первых».